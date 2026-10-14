Concursul pentru directorii de școli din Buzău, suspendat în urma unei decizii a instanței

Concursul pentru directorii și directorii adjuncți din școlile din Buzău a fost suspendat după o decizie a Tribunalului. Reluarea nu are încă o dată stabilită.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat din județul Buzău a fost suspendat, după o decizie pronunțată de Tribunalul Buzău. Măsura a fost anunțată de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzău cu mai puțin de 24 de ore înainte de prima probă a concursului, programată pentru 13 octombrie 2026.
Suspendarea vizează procedura de selecție din sesiunea august–decembrie 2026, iar o nouă dată pentru desfășurarea concursului nu fusese stabilită la momentul anunțului.
De ce a fost suspendat concursul pentru directorii de școli
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Buzău, decizia a fost luată în urma sentinței civile nr. 931 din 8 octombrie 2026, pronunțată de Tribunalul Buzău – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2359/114/2026.
Hotărârea instanței se referă la suspendarea ședinței de constituire a Consiliului de administrație al IȘJ Buzău și a hotărârilor adoptate în cadrul acesteia.
În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean a transmis că se află în imposibilitatea de a organiza și desfășura concursul la nivelul județului.
„Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Buzău se suspendă până la o dată care va fi comunicată ulterior”, a precizat instituția.
173 de funcții de conducere, scoase la concurs în Buzău
Pentru județul Buzău au fost anunțate 173 de funcții vacante de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Dintre acestea, 127 sunt posturi de director, iar 46 sunt funcții de director adjunct.
Suspendarea procedurii îi obligă pe candidați să aștepte noi informații privind calendarul concursului și condițiile în care acesta va putea fi reluat.
La nivel național, prima probă era programată pentru 13 octombrie 2026 și viza evaluarea competențelor de raționament verbal, numeric și logic. În județul Buzău, însă, această etapă nu s-a mai desfășurat conform calendarului inițial.
Când va fi reluat concursul pentru directorii de școli
Deocamdată, Inspectoratul Școlar Județean Buzău nu a anunțat o dată pentru reluarea procedurilor. Instituția a precizat că informațiile privind noul calendar vor fi comunicate ulterior.
Situația rămâne importantă pentru unitățile de învățământ care au posturi de conducere vacante, dar și pentru profesorii înscriși în competiție. Reluarea concursului depinde de evoluția situației juridice și de posibilitatea organizării procedurii în condițiile legale.
Până la publicarea unor noi informații oficiale, candidații trebuie să urmărească anunțurile Inspectoratului Școlar Județean Buzău privind calendarul și desfășurarea concursului.