Compania de Apă S.A. Buzău trece la măsura debranșării utilizatorilor rău- platnici

10 blocuri vor fi debranțate

Compania de Apă S.A. Buzău este nevoită să treacă la măsura debranșării utilizatorilor rău- platnici, după ce au fost epuizate toate căile legale (repetate notificări și somații, adrese de informare individuală) de conștientizare. Astfel, începând cu data de 18 iulie 2022, vor sista furnizarea serviciului de apă potabilă către Asociațiile de Proprietari care înregistrează datorii.

Primele acțiuni de debranșare vor fi făcute la asociațiile de proprietari unde cuantumul sumelor datorate a crescut constant și semnificativ.

”Regretăm că prin această măsură vor fi afectați și utilizatorii bun-platnici din cadrul asociațiilor ce vor fi debranșate.

Facem un apel şi pe această cale către toţi utilizatorii serviciilor noastre să-şi plătească contravaloarea consumului de apă. Scopul nostru este să asigurăm continuitatea serviciilor, nu să ajungem în situația de a fi nevoiți să debranșăm.

Menționăm că rebranşarea se va putea face numai după achitarea debitului restant, împreună cu contravaloarea taxei de debranșare.” se menționează în comunicatul de presă al Companiei de Apă SA Buzău.

Asociații de proprietari vizate în prima etapă, începând de luni 18.07.2022:

- CT. 3 Blocurile: 29A, 29B;

- CT. 3 Nr.3 Blocurile: 28 (Scările: A, B, C, D, E, F), 30B, 31B;

- CT. 3 Nr. 5 Blocurile: 29C, 32A, 32B, 33B, 34B.

Sursa: Realitatea de Buzau