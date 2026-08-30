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Acțiune a Poliției Rutiere: Aproape 200 de șoferi, depistați pozitiv la alcool în doar două nopți
Poliția Rutieră
Publicat30 aug. 2026, 13:51
Sursărealitatea.net
Aproape 200 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool în ultimele două nopți
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