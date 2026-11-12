Spitalul Județean Buzău organizează concurs pentru 26 de posturi vacante

Spitalul Județean de Urgență Buzău anunță un concurs pentru ocuparea a 26 de posturi vacante, inclusiv în Unitatea de Primiri Urgențe. Proba scrisă este programată pe 4 decembrie 2026.
Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează un concurs de angajare pentru umplerea a 26 de posturi vacante, conform anunțului oficial. Posturile sunt distribuite în mai multe secții ale unității sanitare, printre care Gastroenterologie, Nefrologie, Ortopedie și Traumatologie, ATI, Cardiologie, Neurologie, Pediatrie și Oncologia medicală.
Conform listei posturilor disponibile, se caută 16 infirmiere debutante, cinci îngrijitoare, doi asistenți medicali și trei brancardieri. Anunțul menționează că posturile sunt vacante inclusiv în Unitatea de Primiri Urgențe.
Calendarul concursului
Concursul se va desfășura în perioada 11 noiembrie - 16 decembrie 2026, la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău. Selecția dosarelor are loc pe 26 noiembrie 2026, iar proba scrisă este programată pentru 4 decembrie 2026, la ora 10:00.
Proba de interviu sau practică va avea loc pe 10 decembrie 2026. Rezultatele finale vor fi afișate pe 16 decembrie 2026, la ora 15:00.
Condiții și înscriere
Pentru postul de infirmieră debutantă, candidații trebuie să aibă diplomă de școală generală, profesională sau de liceu, precum și certificat de absolvire a unui curs de infirmieră. Pentru posturile de îngrijitoare și brancardier se solicită aceeași diplomă, iar pentru brancardieri se adaugă necesitatea unui certificat de absolvire a unui curs specific. Nu se solicită vechime în muncă pentru niciuna dintre categorii.
Înscrierea la concurs se face personal la Serviciul Resurse umane și salarizare al Spitalului Județean de Urgență Buzău, situat pe strada Stadionului, nr. 7, în municipiul Buzău. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 noiembrie 2026, ora 15:00.