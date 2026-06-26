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Politica· 1 min citire
UE schimbă regulile pentru aderare: Ucraina și Moldova ar putea primi beneficii economice înainte de statutul de membru
Maia Sandu, Vlodomir Zelenski
Comisia Europeană lucrează la un nou mecanism de integrare treptată pentru statele aflate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acestea ar urma să beneficieze de avantaje economice înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline, în funcție de progresele făcute în implementarea reformelor.
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