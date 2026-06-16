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UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv. SURSE: Formațiunea ar putea susține Guvernul Veștea

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 12:01
Sursărealitatea.net

Liderii UDMR s-au reunit, marți dimineață, în ședința Consiliului Permanent, pentru a stabili dacă vor susține în continuare guvernul condus de Adrian Veștea. În paralel, PNL a anunțat că nu va sprijini Executivul și i-a cerut premierului să își depună mandatul până la ora 10.00.

UPDATE 11.15 - Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, liderii formațiunii maghiare înclină spre votarea Guvernului Veștea, însă aceștia au și anumite "linii roșii trasate".

Potrivit surselor citate, UDMR ar înclina să intre la guvernare. O decizie va fi luată în urma ședinței de astăzi.

Udemeriștii pun, însă, și condiții. Aceștia și-ar dori să obțină portofoliul de la Ministerul Dezvoltării, spun sursele citate, dar și pe cel de la Agricultură. Informația nu a fost, pentru moment, confirmată oficial. În locul acestui din urmă portofoliu, aceștia ar putea să opteze, mai spun sursele menționate, pentru Ministerul Mediului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ședința UDMR a început la ora 10.30.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni dimineață, la Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în Guvern, ci și de programul de guvernare

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