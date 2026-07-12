SUA bombardează masiv Iranul. Peste 140 de obiective militare au fost spulberate VIDEO

Publicat 12 iul. 2026, 08:47 Sursă Realitatea.Net

Statele Unite au lansat o contraofensivă de proporții împotriva Iranului, vizând aproximativ 140 de obiective strategice duminică, conform datelor oficiale transmise de Centcom. Operațiunea militară de amploare reprezintă o reacție directă de retaliere a SUA în urma atacului executat anterior de militarii iranieni asupra unui cargou civil în apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz.

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