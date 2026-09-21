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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu reacționează după perchezițiile DIICOT la Călin Georgescu. Ce spune liderul PSD
Călin Georgescu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni noul dosar în care este vizat Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au făcut percheziții.
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