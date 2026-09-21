Mesajul lui Siegfried Mureșan după publicarea decretului. „Obiectivul este formarea unui guvern competent”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 15:22

Siegfried Mureșan a transmis luni primul mesaj după ce decretul prin care a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

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