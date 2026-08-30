Culisele afacerilor Ghiță-Hanț: De la contracte cu statul la jocurile de culise din mass-media

Generalul în rezervă Nicolae Iană a făcut dezvăluiri incendiare în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre controversatul afacerist Hanț Constantin care este vizat de DNA.
Nicolae Iană susține că Hanț a făcut nenumărate afaceri bănoase cu fugarul Sebastian Ghiță, cu care se cunoaște de mai bine de 20 de ani.
Realitatea PLUS le-a solicitat puncte de vedere lui Sebastian Ghiță, Hanț Constantin și Victor Ciutacu, însă până în acest moment nu au răspuns.
„Și la Viena, într-adevăr, personal, domnul Hans, în nenumărate rânduri, spunea ce influență are și ce bine o duce el în afaceri pe relația cu domnul Ghiță. În momentul în care a venit președinte, Băsescu a dat ordin ministrului Telecomunicațiilor să nu-i dea niciun ban lui Ghiță până nu vine și dă cu subsemnatul ce comision a dat, pe ce contracte și cui.
Domnul Hans e un tip cu imaginație, un tip inteligent, și vreau să vă spun că întotdeauna a gândit la timpul viitor. Se gândea, la un moment dat, chiar să propună el un candidat pentru președinția României la viitoarele alegeri. Un candidat care era agreat de toate partidele, ca să fiu cinstit.
Dar ei au făcut bani înainte, pe software, cu Ghiță, au făcut foarte mulți bani, pentru că amândoi reprezentau... Deci o relație între Constantin Hans și Sebastian Ghiță care nu e doar de câțiva ani. E veche. Relația între Sebastian Ghiță și Hans dăinuie de acum 20 de ani. Dinainte să fugă în portbagaj.
Dacă nu-i convenea poziția dumneitale sau altceva, Ghiță permanent crea ceva. Și Ciutacu era una dintre persoanele pe care le crea. Cu asta se ocupa: dezinformarea sau cutare. Așa a ajuns domnul Ciutacu, ca să vă spun, la avans. Să-și facă banii, primii bani.
Doamna are interesul să-i decredibilizeze. Cum ei sunt pușcariași și fugari, iar cuvântul lor este decredibilizat, încearcă ca și pe cei pe care îi devoalează să-i aducă în postura lor.
Când a spus unul dintre oamenii din studio că generalul timp de 7 ani a condus 5 continente, domnul Ciutacu a spus: «Hehe, ăsta a fost Magellan!»
De aceea au venit acele atacuri din partea lui Victor Ciutacu și a altor jurnaliști de carton?
Păi, dacă Victor a fost crescut în spiritul ăsta de anumiți oameni... Să-i spunem Notre Dame, să nu-i dăm alt nume. Știe el cine-i Notre Dame.”