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Politica· 2 min citire
Scandal pe legea salarizării. Florin Manole susține că proiectul era la Bolojan de trei luni
Florin Manole
Fostul ministru al Muncii susține că documentul elaborat în perioada mandatului său a fost transmis premierului pe 24 aprilie, alături de vicepremieri, ministrul Finanțelor și ministrul Fondurilor Europene.
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