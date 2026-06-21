Rareș Bogdan, atac devastator la Bolojan: „Un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat căruia îi place să fie lăudat”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 16:50

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac vehement la adresa conducerii PNL și a premierului Ilie Bolojan, cu ocazia Congresului partidului, avertizând că liberalii riscă să fie transformați într-un partid „woke” sub influența USR.

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