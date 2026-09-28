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Politica· 1 min citire
PNL îl duce pe Nicușor Dan la CCR dacă Guvernul Mureșan pică. Ce își dorescu liberalii
Nicușor Dan
PNL ia în calcul sesizarea Curții Constituționale dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.
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