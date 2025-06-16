MARIUS TUCĂ: NICUȘOR DAN E MARIONETA SISTEMULUI

Marius Tucă lansează un atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Marius Tucă lansează un atac dur la adresa lui Nicușor Dan și a politicienilor care vor funcții înalte! Jurnalistul este de părere că președintele este doar o marionetă a aceluiași sistem care a anulat anul trecut alegerile și că nu face nimic până nu vin ordinele. De asemenea, Marius Tucă a spus că nu este important dacă Bolojan va fi prim-ministru și îl acuză pe liderul PNL de ipocrizie atunci când vorbește despre taxe.

"Cred că are mai puțină importanță cine va fi prim-ministru. La fel de bine poate să fie Bolojan sau robotul Ion. Nu știu dacă vă aduceți aminte de robotul Ion.

România este condusă de aia care au făcut tot ce au făcut din data de 6 decembrie încoace. Adică sistemul care e format din securitatea mai veche sau mai nouă.

S-au asigurat că în România este liniște. S-au asigurat, au cumpărat într-un fel sau altul tăcerea americanilor. După data de întâi martie, de când nu a mai venit niciun semnal din Statele Unite, bă, chiar s-a avut loc acea mini-diversiune, să spunem, cu telefonul pe care Donald Trump, președintele Statelor Unite, l-ar fi dat lui Nicușor Dan.

Nu se schimbă nimic. Cum am stat o lună fără prim-ministru, fără guvern, putem să stăm iar câteva luni de zile. Mai mult decât atâta ipocrizia lui Ilie Bolojan, care, vezi, doamne, a făcut o conferință de presă să plângă de cât de rău e țărișoara în momentul ăsta, atâta timp cât el a fost, a condus România și sistemul luni de zile a fost președinte interimar.

O să vină acum, după tot ce s-a întâmplat, taxe, impozite și așa mai departe, iar românii trebuie să înghită și să tacă.

Nicușor Dan nu face altceva decât să fie o marionetă nu îi se văd ațele, dar curând o să se vadă și asta, o marionetă a sistemului care face exact ce îi spune sistemul. Nicușor nu face absolut nimic, pentru că el așteaptă ordinele sistemului", a declarat jurnalistul.