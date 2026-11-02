Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz după critici legate de petrecerea de botez

Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, programată inițial pentru finalul lunii noiembrie. Fostul premier a explicat decizia prin dorința de a rămâne în probe o perioadă.
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a confirmat pentru G4Media că nunta cu Sorina Docuz, care urma să aibă loc la finalul lunii noiembrie, a fost anulată.
„Rămânem în probe o perioadă”, a declarat Ciolacu pentru aceeași publicație.
Contextul deciziei
Anunțul vine după un val de critici apărut în spațiul public și din partea opoziției, legate de petrecerea organizată în weekend cu ocazia botezului copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
Evenimentul a reunit numeroase nume din conducerea PSD. Sorin Grindeanu, șeful PSD și nașul de botez, a comentat aceste critici într-o conferință de presă ținută luni.
Dezbateri legate de haina purtată la eveniment
Marcel Ciolacu a fost însoțit la petrecere de Sorina Docuz, care a purtat o haină de blană. În spațiul online s-a vehiculat că piesa este din șinșilă și ar costa peste 15.000 de euro.
În răspuns la aceste speculații, Ciolacu a declarat pentru Libertatea că haina nu este din șinșilă, ci a fost achiziționată din bazarul din Istanbul cu un preț de 500 de euro.
Istoric și afaceri
Sorina Docuz a fost căsătorită în 2014 cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Bucureștiului. Căsătoria s-a încheiat în toamna anului 2016, cuplul având un fiu. Ulterior, ea s-a căsătorit pentru scurt timp cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fetiță.
Presa a relatat în mai multe rânduri că Sorina Docuz este apropiată de Marcel Ciolacu și că afacerile ei au prosperat în ultimii ani. Potrivit G4Media, cei doi au călătorit împreună cu un avion privat închiriat de Nordis.
De asemenea, conform unei anchete realizate de G4Media și preluată de hotnews.ro, partenerii ar împărți un penthouse de lux de peste 350 de metri pătrați în zona Herăstrău. Imobilul este deținut prin firme conectate la Buzău și un off-shore american.