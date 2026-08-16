Întâlnirea secretă Bolojan-șefa CCR reaprinde războiul cu Justiția: culisele operațiunii de atac

Întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și șefa CCR a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. În repetate rânduri, oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților care au taxat atât congresul PNL organizat ilegal, precum și hotărârile de Guvern emise după demitere. Cu atacuri la adresa magistraților a ieșit și USR, partidul pe care Ilie Bolojan l-a protejat în nenumărate rânduri, așa cum au recunoscut și liberalii. Un material marca Realitatea PLUS despre culisele operațiunii de atac la sistemul judiciar.
Ilie Bolojan este într-o continuă luptă cu justiția de când a ajuns la vârful puterii. Mai ales după ce Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali și a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, în care Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului.
Hotărârea instanței este executorie. Înseamnă că liberalii ar trebui să le redea prim-vicepreședinților contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuic și Cătălin Predoiu, funcțiile de conducere în partid; la fel și celorlalți lideri înlăturați. În același timp, Bolojan a anunțat că se împotrivește deciziei.
"Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze", a scris Bolojan după decizia Tribunalului.
Apoi, Curtea de Apel București a suspendat mai multe hotărâri de guvern emise după demitere, acte contestate de PSD, pe motiv că Executivul nu mai avea dreptul să promoveze politici și reglementări noi.
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că premierul demis instigă românii la nerespectarea deciziilor date de instanțe.
„De un an de zile, de când mandatul a fost preluat de Ilie Bolojan, această activitate a căpătat cote inimaginabile pentru un stat de drept. Se declară războaie justiției, magistrații devin răul suprem", afirma Liana Arsenie.
Și Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a dezvăluit că de când e Bolojan la putere s-a pus la cale un complot împotriva justiției.
"Apropo de capturarea justiției. Această independență pe care judecătorii și-au luat-o, să se ghideze după valorile europene, după valorile reale ale statului de drept, se pare că nu a fost tocmai pe placul puterii politice", spunea Lia Savonea.
Bolojan a dus un adevărat război și pe tema modificărilor la Legile Justiției, ba chiar a înființat un comitet special pe aceasta temă, format inclusiv dintr-un reprezentant al ONG-urilor.
Curtea de Apel, însă, a desființat improvizația găsită de premier.
„Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere în acest caz, toți miniștrii și toți primarii, au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistemele și trebuie evaluată”, declara Bolojan in decembrie 2025.
Mai mult, Ilie Bolojan ar fi primit reproșuri inclusiv de la Bruxelles, spun sursele Realitatea PLUS. Judecătorii CSM au sesizat toate organismele europene împotriva Guvernului demis. Scrisori au fost trimise inclusive la Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Mai mult, una dintre preferatele sale de la Guvern, cea căreia i-a și oferit o funcție de vârf în PNL, Oana Gheorghiu este și ea implicată într-un scandal uriaș. Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a reclamat la DNA că Oana Gheorghiu ar fi făcut presiuni repetate asupra lui pentru a favoriza încheierea unor contracte sau parteneriate preferențiale cu un grup de firme din Germania, prin modificarea unor caiete de sarcini pentru achiziții din zona IT și digitalizare.
De asemenea, caracatița infracțională a ajuns și în birourile Palatului Victoria de când este Bolojan la putere. Afaceristul vasluian Fănel Bogos ar fi ajuns în cabinetul premierului demis pentru a-i cere favoruri pentru afacerile sale, după ce ANSVSA a descoperit nereguli grave în fermele sale de păsări. Mai mult, Bogos a fost interceptat chiar în timp ce a vorbit despre favorul cerut lui Bolojan.
"Marți m-a chemat Bolojan la el, din partea unui domn Barbu care este vicepreședinte la PNL. Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. (...) A mai dat un milion jumate de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost... prea multe bube în cap, nu mă bag!”, se arată în stenograme.
"Nu este uzual, dar să știți că săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri, atât în format oficial, vin... pot fi însoțiți. Una este să primești pe cineva în audiență care după face lucruri, dar răspunde pentru ele, și alta e să te izolezi”, spunea Bolojan în noiembrie 2025.
Atacuri la adresa Justiției au venit și din tabăra USR. Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a contestat la CEDO decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, după ce a pierdut procesul cu Agenţia Națională de Integritate.
Decizia Înaltei Curți a menținut practic concluziile ANI din iulie 2024, potrivit cărora Fritz s-ar fi aflat în conflict de interese după ce, în noiembrie 2020, a semnat documente legate de un Plan Urbanistic Zonal în care era implicată o persoană care împrumutase campania electorală a USR cu suma de 25.000 de lei.
Liderii partidului USR, ce a construit ani la rând mesajul „Fără penali în funcții publice”, fac acum scut în jurul lui Dominic Fritz.
„Eu sunt absolut convinsă că Dominic Fritz va câștiga acest proces. M-am uitat și eu pe speță și mi se pare clar că nu ai cum să argumentezi că acolo a fost conflict de interese”, afirma Diana Buzoianu.