Advertising
Politica· 1 min citire
Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei
Incendiu Krasnodar, Rusia
Publicat25 iun. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net
Un depozit de combustibil din Krasnodar a fost cuprins de flăcări în urma căderii unor fragmente provenite de la o dronă ucraineană, potrivit autorităților regionale.
Citește și
- 10:36Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri
- 09:20Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan: miza ascunsă din negocierile pentru guvern
- 08:23România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război
- 08:20Mihai Fifor acuză USR că blochează formarea Guvernului: „Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News