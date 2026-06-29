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Politica· 1 min citire
Guvernul olandez lansează un semnal de alarmă: Rusia se pregătește pentru un conflict cu Europa
Vladimir Putin
Guvernul Olandei avertizează că Rusia își intensifică pregătirile pentru o confruntare de lungă durată cu Europa și nu exclude posibilitatea unei acțiuni militare împotriva unui stat membru NATO într-un interval scurt după încheierea războiului din Ucraina.
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