GEORGE SIMION, LA CULISELE STATULUI PARALEL. SUNT CONVINS CĂ ȘI ÎN ROMÂNIA VOM REUȘI CEEA CE AU REUȘIT POLONEZII. LIVE TEXT/VIDEO

Liderul suveranist George Simion a intervenit într-o ediție de colecție a emisiunii Culisele Statului Paralel, cu ultimele detalii despre planurile suveraniștilor, după victoria conservatorilor în Polonia.

Ce spune liderul suveranist după victoria istorică a conservatorilor polonezi, semnul cel mai clar că valul suveranist, susținut de peste ocean și de președintele Donald Trump, nu mai poate fi oprit.

Principalele declarații:

Ușor-ușor o să umplem Europa de pleava societății. Eu sunt convins că noi am câștigat alegerile din 18 mai și sunt convins că acest val suveranist care există în Europa și n întreaga lume a avea succes în viitorii ani. (...) Eu rămân de partea poporului român și sunt convins că și în România vom reuși ceea ce au reușit polonezii.

Eu sunt un om politic care-și respectă cuvântul dat alegătorilor ei mi-au cerut să fiu alături de ei și ceea ce-mi spun eu pe rețelele de socializare, eu fac. Asta ar trebui să facă un lider politic, populist cum spun ei, să asculte ce-i spune poporul. Eu am să fac ceea ce-mi cere poporul și jumătate din poporul român este peste hotare.

Despre atacurile lui Becali și Târziu



Nu o să reușească. Din păcate, legile din România permit traseismul politic și acești trădători, Iude le-aș spune, poporul înțelege și face diferență, poporul s-a trezit în conștiință și îi mulțumim celui care a reușit acest lucru.



Sursa: Realitatea din AUR