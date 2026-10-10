Donald Trump critică Norvegia pentru decizia de a acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Navi Pillay

Președintele american Donald Trump a reacționat vineri la acordarea Premiului Nobel pentru Pace juristei Navi Pillay, declarând că nu a auzit niciodată de ea și critică sever decizia Norvegiei.
Donald Trump a lansat un atac la adresa Comitetului Nobel în timpul unui miting electoral din Syracuse, New York, la câteva ore după ce jurista sud-africană Navi Pillay a fost desemnată câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2026.
„Nu am auzit niciodată de această persoană. Nimeni nu a auzit”, a declarat președintele american, numind-o pe Pillay o „persoană misterioasă”.
Trump a susținut că Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat „pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt împotriva democrației și, de fapt, dușmani ai civilizației”. El a adăugat: „Și nu vom uita, Norvegia”.
În declarația sa, președintele american a enumerat conflicte la soluționarea cărora afirmă că a contribuit, menționând prevenirea războaielor între Coreea de Nord și Coreea de Sud, Japonia și Coreea de Nord, precum și China și Taiwan.
Navi Pillay, fostă judecătoare a Curții Penale Internaționale (CPI), a primit premiul în special pentru activitatea sa în cadrul acestei instituții. Ea a coordonat un raport al ONU care concluziona că Israelul a comis genocid în Gaza.
La câteva ore după anunțarea câștigătoarei, Statele Unite au comunicat că vor impune sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale.