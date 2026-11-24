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Politica· 2 min citire
Cum încearcă Zelenski să-l aducă pe Putin la masa negocierilor. Ana Maria Păcuraru explică noua strategie a Kievului
Publicat24 nov. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Ucraina continuă să lovească nave rusești aflate la mare distanță de propriul teritoriu. Potrivit experților, operațiunea evidențiază capacitățile tehnologice tot mai avansate ale Kievului. Totodată, atacurile urmăresc să limiteze influența militară a Rusiei în regiuni îndepărtate, precum nordul Africii. Însă, acțiunea ar putea genera însă noi repercusiuni diplomatice pentru Ucraina. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, explică situația
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