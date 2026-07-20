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Politica· 2 min citire
Dan Dungaciu:”La următoarele alegeri va reveni scenariul Iliescu–Vadim. Partidele tradiționale vor dispărea din România”
Publicat20 iul. 2026, 07:48
Actualizat20 iul. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că sistemul pregătește propaganda împotriva patrioților pentru următoarele alegeri, în care o tabără va fi prezentată drept cea bună, iar cealaltă, drept cea rea. Liderul suveranist a subliniat că partidele politice tradiționale, precum PSD și PNL, vor dispărea treptat.
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