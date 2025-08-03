CUM A ÎNGROPAT FUGARUL SEBASTIAN GHIȚĂ REALITATEA TV. OMUL STATULUI PARALEL, LEGAT OMBILICAL DE PONTA, PREJUDICII URIAȘE ADUSE TELEVIZIUNII. ISTORIA UNOR AFACERI MURDARE – TUNURI DATE BANULUI PUBLIC ȘI CELUI PRIVAT

Se fac aproape 10 ani de când Sebastian Ghiță a fugit din țară pentru a scăpa de pușcărie, însă nimeni nu pare interesat de pedepsirea milionarului conectat bine la afacerile cu statul. Televiziunea care a încercat să fure brandul Realitatea e bine mersi și se intitulează, culmea, România TV. Asta, deși joacă în echipa Statului Paralel, dar și a serviciilor străine. Ghiță face în continuare bani grei din Serbia, unde a fugit în portbagaj ajutat de Coldea, și este la fel de bine ancorat în instituțiile cheie din țară.

Între timp, s-au făcut 14 ani de când prima televiziune de știri din România s-a rupt în două și încă nu știm ce s-a întâmplat, de fapt. Drept pentru care Realitatea PLUS face apel acum la toate instituțiile statului abilitate să verifice cine este cu adevărat în spatele ruperii celor două televiziuni. Mai mult, reprezentanții actualului trust Realitatea PLUS au încercat de nenumărate ori să intenteze procese civile, dar au fost blocate adesea de cele penale.

Fugarul Sebastian Ghiță se poate lăuda cu multe tunuri date banului public, dar și celui privat. Omul conectat ombilical cu Victor Ponta, dar și cu reprezentanții Statului Paralel, e cel care a rupt prima televiziune de știri în două. Se întâmpla în 2011, când Ghiță a fost chemat ca manager la vârful Realitatea de către patronul de atunci, Sorin Ovidiu Vîntu.

Cei doi nu s-au înțeles, iar după câteva luni, Vîntu anunța rezilierea contractului, dar Ghiță a refuzat să plece. Grupul Asesoft a preluat la vremea respectivă toate contractele și bunurile Realitatea-Cațavencu, inclusiv sediul din Casa Presei, prin șantaj. În același an, Realitatea TV a intrat în insolvență și, pentru o perioadă, emisia postului de televiziune a fost transmisă dintr-un cort. Timp de trei săptămâni, jurnaliștii Realitatea TV, împreună cu Elan Schwartzenberg, au reușit să emită din respectivul cort și să pună bazele unui nou sediu.

Practic, acela a fost momentul când Realitatea TV a fost preluată ilegal de Ghiță pentru a-și face propria televiziune: cea care acum se numește România TV și l-a sprijinit în campania electorală pe Victor Ponta.

De altfel, Victor Ponta este cel care a cerut de mai multe ori ca Realitatea TV să își declare falimentul.

"Mă refer la societăți care nu plătesc contribuțiile de asigurări sociale, șomajul, sănătatea, pensia pentru angajații lor și fără să port niciun razboi cu nimeni din media, ați întrebat de societatea respectivă, Realitatea media. Doar la CAS au 25 de milioane de lei datorii. La sănătate - 12 milioane. Problema este de protecția angajaților, în primul rând, și în doilea rând, evident respectarea legii. Totalul este 89 de milioane de lei", spunea Victor Ponta, în 2015.

Noiembrie 2013 - la acea vreme, Victor Ponta era premierul României

Reporter: Pentru instituții, fie ele de presă sau de altă natură, care se află în insolvență, ele pot...

V. Ponta: Știți dvs. vreuna?

Reporter: Știu, Realitatea TV se află în insolvență, nu vă întreb întâmplător și cred că și dvs. știți...

V. Ponta: Știu că aș vrea să-mi plătiți taxele.

Ghiță și grupul de firme Asesoft au creat atunci un prejudiciu de 300 de milioane de euro, iar fostul procuror Mircea Negulescu a declarat că sunt 350 de dosare în care sunt vizate firmele lui Ghiță, dar blocate prin fuga lui. În momentul în care a apărut Secția Specială din justiție, tunurile au fost puse pe procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu – adică exact anchetatorii din dosarele lui Ghiță.

"Eu am fost ținta principală, domnul Onea, au mai fost procurorii de la Oradea. toate dosarele s-au terminat cu soluții de achitare pe fapta nu există. (...) Un dosar cu domnul Ponta referitor la venirea în țară a domnului Tony Blair, venire finanțată în mod nelegat de către domnul Sebastian Ghiță printr-o firmă pe care dânsul o coordona printr-o persoană interpusă - o firmă din Ploiești", spunea, într-o intervenție la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, fostul procuror Mircea Negulescu.

Grupul Asesoft a intrat în insolvență, iar datele citate de presă arată că ar fi trebuit să plătească, în total, datorii de 179,6 milioane de lei, dar a fost admisă la masa credală suma totală de 140,8 milioane de lei.

Grupul Asesoft - format din mai multe companii în domeniul distribuției, soluțiilor WEB și integrare IT, fondat de Sebastian Ghiță, a creat prejudicii uriașe statului. Spre exemplu, în anul 2010, firmele lui Ghiță ar fi încheiat contracte de peste 18,2 milioane de euro cu Ministerul de Externe. Pentru banii încasați la acea vreme, Asesoft ar fi implementat mai multe sisteme IT pentru traficul de frontieră.

Tot în același an, firmele controlate de Ghiță ar fi încheiat mai multe afaceri suspecte și ar fi făcut diverse tranzacții cu scopul de a evita plata TVA pe care a încasat-o din contractele cu MAE, dar și alte instituții ale statului român. În acest fel, Ghiță ar fi creat un prejudiciu total de 7.046.400 de lei. Inspectorii ANAF au desfășurat un control la acea vreme. Fiscul, condus atunci de Sorin Blejnar, a pus sechestru pe unele construcții Asesoft. Compania a contestat în instanță, iar în anul 2013, sechestrul a fost ridicat printr-o hotârâre a Tribunalului București.

La inceputul controlului ANAF, fugarul Ghiță deținea în nume personal aproape 99,5 % din acțiunile Asesoft International SA, însă participația sa a fost preluată de o companie offshore cipriotă, în iunie 2011, până să apuce inspectorii fiscali să redacteze procesul-verbal de control.

Offshore-ul respectiv, Minasee Holdings Ltd, a fost controlat de fostul deputat PSD până în noiembrie 2011, când a fost înlocuit de cumnatul său, Cristian Anastasescu. Căsuța poștală a fost înregistrată în ultima zi a anului 2010 si este reprezentată în România de Sorin-Adrian Chirilă, vărul Mădălinei Ghiță – soția lui Sebastian.

Însă cel mai mare tun pe care l-a dat Ghiță este afacerea cardurilor de sănătate. Acesta a câștigat în 2012 contractul prin intermediul TEAMNET, o altă firmă din conglomeratul Asesoft. Totul a costat 22 de milioane de lei, iar sistemul a dat rateu după rateu, spre disperarea bolnavilor, dar și a pacienților. Softul se blochează în continuare, în timp ce Sebastian Ghiță și acoliții lui stau la soare în Mykonos.

