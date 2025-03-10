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victor ponta
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Articole cu eticheta "victor ponta"
5 apr. 2026, 15:55
Actualitate
Cine sunt oamenii din spatele fotografiilor operațiunii de kompromat
5 apr. 2026, 09:30
Actualitate
Dezvăluiri explozive: adevărul despre pozele cu Victor Ponta, Coldea și Nicușor Dan
1 apr. 2026, 15:45
Actualitate
Anca Alexandrescu, atac dur la mafia mediatică condusă de fugarul Ghiță și Coldea
6 mar. 2026, 19:17
Politica
Daciana Sârbu anunță că fiica sa și a lui Victor Ponta a ajuns în țară
23 nov. 2025, 15:44
Politica
Fugarul Ghiță și suveranistul vopsit Ponta: 34 de milioane de lei de la stat. Ghiță TV l-a scos pe Ponta în față, iar poporul plătește - VIDEO
13 oct. 2025, 17:43
Politica
ANCA ALEXANDRESCU, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DESPRE "PUCIUL" LUI CORLĂȚEAN: PĂCAT CĂ S-A LĂSAT MANEVRAT DE PONTA ȘI DE PERSONAJE DIN GRUPUL DE LA CLUJ - VIDEO
25 sept. 2025, 08:24
Politica
BECALI ȘI PONTA, JOCURI DISPERATE PENTRU A DISTRUGE SUVERANISMUL: CUM CREDEAU CĂ VOR CUCERI LUMEA
3 aug. 2025, 17:13
Politica
CUM A ÎNGROPAT FUGARUL SEBASTIAN GHIȚĂ REALITATEA TV. OMUL STATULUI PARALEL, LEGAT OMBILICAL DE PONTA, PREJUDICII URIAȘE ADUSE TELEVIZIUNII. ISTORIA UNOR AFACERI MURDARE – TUNURI DATE BANULUI PUBLIC ȘI CELUI PRIVAT
24 mai 2025, 10:45
Politica
VICTOR PONTA AMENINȚĂ CU CURĂȚENIE GENERALĂ ÎN INTERIORUL PSD ȘI CU DEZVĂLUIRI INCENDIARE
22 mai 2025, 16:22
Politica
SORIN GRINDEANU, ATAC DUR LA ADRESA LUI VICTOR PONTA: „CÂND AI UN BRAND DE TRĂDĂTOR, NU MAI POȚI AVEA DISCUȚII CU PSD”
30 apr. 2025, 18:11
Politica
VICTOR PONTA, ACUZAT CĂ A FURAT BAZELE DE DATE ALE PSD ȘI TRIMITE MESAJ PRIMARILOR: „NU ARE LIMITE CÂND E VORBA DE ACȚIUNI ILEGALE”
29 apr. 2025, 19:19
Politica
CUM VREA PONTA SĂ-I PĂCĂLEASCĂ PE PSD-IȘTI SĂ-L VOTEZE PE 4 MAI. TERTIPURILE MESCHINE ALE SUVERANISTULUI VOPSIT - SURSE
25 apr. 2025, 20:42
Politica
CIOLACU, ATAC DUR LA ADRESA LUI PONTA: „NU TE POȚI DA MARE SUVERANIST DUPĂ CE AI FĂCUT GRĂMEZI DE BANI CA ȘI «CONSILIER» PENTRU ALTE ȚĂRI!”
23 apr. 2025, 12:56
Politica
VICTOR PONTA A FENTAT LEGEA ȘI A INTRAT ÎN BAROU FĂRĂ EXAMEN. CUM A ÎNCASAT SUVERANISTUL VOPSIT SUME COLOSALE CU UN DOCUMENT PLAGIAT
22 apr. 2025, 16:48
Politica
CRIN ANTONESCU, ATAC DUR LA VICTOR PONTA: „S-A DAT CU STATUL PARALEL ȘI A DISTRUS USL”
14 apr. 2025, 08:43
Politica
ANCA ALEXANDRESCU SPULBERĂ MINCIUNILE TRĂDĂTORULUI VICTOR PONTA ÎN PRIVINȚA INUNDAȚIILOR: ”A APLICAT O ÎNȚELEGERE CARE EXISTĂ ÎNTRE ROMÂNIA ȘI SERBIA”
11 apr. 2025, 09:43
Politica
DRAGNEA ÎL PULVERIZEAZĂ PE PONTA: SUFERĂ DE MITOMANIE. ȘI-A LUAT CETĂȚENIA SÂRBĂ, IAR DACĂ IEȘEA PROST CU DOSARELE VOIA SĂ MEARGĂ ÎN SERBIA
11 apr. 2025, 09:31
Economie
HIDROELECTRICA REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE LUI VICTOR PONTA PRIVIND INUNDAȚIILE DIN 2014
11 apr. 2025, 08:47
Politica
PONTA GAFEAZĂ ÎN STIL MARE! SUVERANISTUL VOPSIT S-A DETONAT ÎN DIRECT, LA UN POST TV: ȘTIAM CĂ SE PREGĂTEȘTE SUBIECTUL BARAJULUI CHIAR DE LA FOSTA MEA CONSILIERĂ, ANCA ALEXANDRESCU
10 apr. 2025, 22:51
Politica
DRAGNEA ÎL FACE PRAF PE PONTA: „MITOMAN CU CETĂȚENIE SÂRBĂ, PREGĂTIT SĂ FUGĂ DIN ȚARĂ”
10 apr. 2025, 17:52
Politica
MARCEL CIOLACU ÎI CERE LUI PONTA SĂ SE RETRAGĂ DIN CURSA PREZIDENȚIALĂ, INVOCÂND DECIZIA CONTROVERSATĂ LEGATĂ DE INUNDAȚII
10 apr. 2025, 14:42
Politica
PONTA RECUNOAȘTE CĂ A ACCEPTAT SĂ INUNDE SATE DIN ROMÂNIA PENTRU A SALVA BELGRADUL. A FOST RECOMPENSAT CU CETĂȚENIA SÂRBĂ
2 apr. 2025, 14:53
Politica
MARIUS TUCĂ ÎL DEMASCĂ PE PONTA: „EȘTI ABSOLUT PENIBIL”
1 apr. 2025, 07:47
Politica
VICTOR PONTA, SUVERANISTUL VOPSIT, ȚI-A TRAS VILĂ DE LUX LÂNGĂ CEL MAI MARE TEREN DE GOLF DIN ȚARĂ - VIDEO
27 mar. 2025, 18:15
Politica
GRINDEANU ÎI AVERTIZEAZĂ PE MEMBRII PSD: ORICE VOT PENTRU PONTA ESTE ÎN FAVOAREA LUI NICUȘOR DAN
26 mar. 2025, 17:30
Politica
VICTOR PONTA SPUNE CĂ DACĂ VA AJUNGE LA COTROCENI, VA FORMA UN NOU GUVERN: „CIOLACU E PRIZONIERUL ȘEFILOR DIN COALIȚIE”
12 mar. 2025, 15:33
Politica
VICTOR PONTA, EXCLUS DIN PSD! SOCIAL-DEMOCRAȚII S-AU DEZIS DE SUVERANISTUL VOPSIT
12 mar. 2025, 10:34
Politica
CIRC TOTAL LA BEC. PONTA ÎȘI DEPUNE CANDIDATURA LA PREZIDENȚIALE ȘI ȘI-A CHEMAT SUSȚINĂTORII CU ȘEPCI ÎN STIL TRUMP
11 mar. 2025, 21:01
Politica
VICTOR PONTA, DUPĂ DECIZIA CCR: „CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU, VOM ÎNVINGE!”
10 mar. 2025, 18:27
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VICTOR PONTA NU EXCLUDE SĂ CANDIDEZE SUSȚINUT DE CĂLIN GEORGESCU, CARE SĂ FIE PREMIER: „CRED CĂ E UN OM PATRIOT ȘI PREGĂTIT”
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