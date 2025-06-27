BOLOJAN ANUNȚĂ TĂIERI MASIVE: COMITETE ȘI COMISII CU SALARII URIAȘE, DESFIINȚATE

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va începe, în regim de urgență, o amplă verificare a comitetelor și comisiilor guvernamentale, pe care le-a catalogat drept „sinecuri”. Acesta a declarat că, în fiecare ședință de guvern, vor fi adoptate măsuri concrete pentru eliminarea acestor structuri care generează cheltuieli inutile.

Un prim exemplu de restructurare a fost deja pus în aplicare. Un comitet format din 17 membri, fiecare cu un venit lunar net de 4.000 de euro pentru doar câteva ședințe, a fost redus la cinci persoane. Noua structură va presupune o plată de 1.000 de euro pentru fiecare membru, justificată de responsabilitatea aprobării unor credite.

Premierul a subliniat că aceste reforme vizează ajustarea bugetului de stat într-un mod sustenabil, astfel încât generațiile viitoare să nu mai fie împovărate de un deficit cronic. „Trebuie să tăiem aceste venituri structurale nejustificate și să repoziționăm cheltuielile”, a afirmat el.

Printre beneficiarii vechii structuri s-au aflat politicieni, consilieri și funcționari din mai multe ministere, care încasau sume uriașe doar pentru participarea la ședințe ale Comitetului Interministerial ce supraveghează Exim Banca Românească.

Potrivit calculelor, statul cheltuia anual aproape 900.000 de euro pentru acest comitet, în timp ce numele celor 17 beneficiari nu sunt publice, fiind ținute la secret de ministerele implicate.

Sursa: Newsinn