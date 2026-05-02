România, cea mai scumpă țară din UE cu cele mai mici venituri: Salariul minim crește cu doar 125 de lei, deși coșul de consum depășește 4.300 de lei pe lună

România rămâne într-o situație dificilă din punct de vedere economic: prețurile sunt ridicate, în timp ce veniturile rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Chiar dacă salariul minim urmează să fie majorat din luna iulie, impactul asupra nivelului de trai este limitat, potrivit Realitatea PLUS.

Creșterea este de doar 125 de lei, o sumă considerată insuficientă în raport cu scumpirile din ultimele luni și cu cheltuielile de zi cu zi.

Cei care resimt cel mai puternic aceste diferențe sunt angajații plătiți cu salariul minim. Pentru ei, creșterea nu schimbă semnificativ situația financiară, în condițiile în care costurile continuă să crească.

Coșul minim depășește cu mult veniturile

Diferența dintre venituri și cheltuieli rămâne mare, iar multe persoane nu reușesc să acopere nici necesarul de bază. Potrivit datelor prezentate, coșul minim de consum pentru o persoană depășește 4.300 de lei pe lună. În același timp, salariul minim, după majorare, va ajunge la aproximativ 2.699 de lei.

Această diferență arată că veniturile nu țin pasul cu realitatea economică, iar traiul zilnic rămâne o provocare pentru mulți români.

Statul câștigă mai mult din majorare

În același timp, odată cu creșterea salariului minim, vor crește și taxele și contribuțiile plătite de angajați către stat. Asta înseamnă că o parte din bani se întorc imediat către buget, ceea ce reduce și mai mult efectul real al majorării asupra veniturilor nete ale angajaților.