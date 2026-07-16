Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan se opune desecretizării ajutorului acordat Ucrainei: „Uneori este bine să rămână un secret militar”
Publicat16 iul. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu susține desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, explicând că o parte din sprijinul oferit de România a avut o componentă militară. Șeful statului a explicat că transferul unor echipamente poate afecta capacitatea de apărare a țării și poate justifica păstrarea informațiilor secrete.
Citește și
- 13:17Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”
- 12:44CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
- 12:34De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
- 12:14Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News