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Economie· 1 min citire
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026. Energia, cel mai mare avans
Tarife producția industrială
Publicat4 aug. 2026, 10:59
Sursărealitatea.net
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe total piață internă și externă, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).
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