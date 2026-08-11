Economie· 2 min citire

Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării

Nicusor Dan

Nicusor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan va avea astăzi după-amiază discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.

UPDATE - Conform agendei președintelui publicate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan se va întâlni la ora 16.00 cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, și președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării

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Discuții cruciale sunt programate în această după-amiază la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan, care va sta față în față cu liderii politici ai fostei coaliții de guvernare. Este ultima șansă pentru obținerea unui acord politic privind adoptarea Legii salarizării.

Proiectul de lege stârnește nemulțumiri în rândul mai multor categorii profesionale, între care medici, profesori, polițiști, judecători și angajați din sectorul public. Aceștia sunt la un pas de declanșarea unei greve generale dacă legea va fi adoptată în forma actuală.

Legea salarizării reprezintă și un jalon important din PNRR, în valoare de peste 770 de milioane de euro. Ministrul interimar al Muncii și al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că România riscă să piardă banii europeni dacă proiectul nu va fi adoptat de Parlament până la finalul lunii august.

În paralel, nemulțumirea la nivel național este în creștere. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, săptămâna trecută au avut loc, la Cotroceni, discuții între consilierii președintelui Nicușor Dan și reprezentanții unor categorii profesionale, respectiv medici și profesori.

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