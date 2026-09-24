În ce țări se trăiește cel mai bine la pensie

Norvegia ocupă prima poziție în clasamentul țărilor în care pensionarii beneficiază de cele mai bune condiții de trai, potrivit Global Retirement Index 2026, realizat de Natixis. România nu se regăsește în lista celor 44 de state analizate.
Clasamentul ia în calcul mai mult decât valoarea pensiilor. Analiza evaluează condițiile de trai la vârsta pensionării prin prisma sănătății, situației financiare, bunăstării materiale și calității vieții.
Norvegia a obținut un scor general de 83%, depășind Elveția, care ocupase prima poziție în ediția precedentă a clasamentului.
Pe locul al doilea se află Irlanda, cu 82%, în timp ce Elveția ocupă poziția a treia, cu 81%.
Rezultatul Norvegiei este susținut de performanțele obținute în mai multe categorii. Țara nordică se află pe primul loc la bunăstare materială, pe locul al doilea la calitatea vieții și pe poziția a patra la capitolul sănătate. Irlanda are cel mai bun rezultat dintre statele analizate în ceea ce privește componenta financiară.
Ce contează pentru o pensie bună
Potrivit metodologiei indicelui Natixis, valoarea pensiei nu este singurul criteriu care determină condițiile de trai ale pensionarilor.
Clasamentul folosește 18 indicatori, grupați în patru mari categorii: sănătate, finanțe, bunăstare materială și calitatea vieții.
Printre criteriile analizate se numără speranța de viață, cheltuielile pentru sănătate, inflația, datoria publică, venitul pe cap de locuitor și nivelul inegalităților sociale. Sunt luate în calcul și elemente legate de puterea de cumpărare și de condițiile generale de trai.
Top 10 țări în care se trăiește cel mai bine la pensie
După Norvegia, Irlanda și Elveția, clasamentul continuă cu Islanda, Danemarca și Olanda, toate cele trei state obținând un scor de 79%.
Primele zece poziții sunt completate de Australia, Germania, Luxemburg și Slovenia.
Germania este singura dintre marile economii dezvoltate care apare în primele zece poziții ale clasamentului.
Pe ce loc se află SUA, Marea Britanie, Franța și Italia
Unele dintre cele mai mari economii ale lumii se află în afara topului 10.
Regatul Unit ocupă locul 14, Canada se află pe poziția 20, iar Statele Unite pe locul 21.
În Europa Occidentală, Franța ocupă locul 27, în timp ce Italia se află pe poziția 29, cu un scor de 64%.
Cum stau țările din Europa Centrală și de Est
Rezultatele diferă semnificativ în Europa Centrală și de Est. Cehia ocupă locul 11, cu un scor de 74%, în timp ce Polonia se află pe poziția 65%, iar Ungaria are un scor de 61%.
Letonia înregistrează 59%, potrivit datelor prezentate în clasament.
În sudul Europei, punctajele sunt mai reduse. Portugalia obține 63%, Grecia 51%, iar Spania 48%.
La nivelul întregului clasament, ultimele poziții sunt ocupate de Brazilia, China, Turcia, Columbia și India, aceasta din urmă având un scor de 8%.
De ce nu este suficientă valoarea pensiei
Clasamentul Natixis arată că nivelul veniturilor la pensie trebuie analizat împreună cu alți factori care influențează viața de zi cu zi a persoanelor vârstnice.
Accesul la servicii medicale, puterea de cumpărare, situația economică a țării, mediul și calitatea vieții sunt printre elementele incluse în evaluare.
Astfel, Global Retirement Index 2026 oferă o imagine comparativă a condițiilor pentru pensionari în cele 44 de state analizate, fără ca poziția unei țări să reprezinte, în sine, o măsură a valorii pensiilor plătite în acea țară.