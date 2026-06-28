Eşec la prima licitaţie pentru şantierul naval Mangalia. Nu s-a înscris niciun investitor

Prima licitaţie pentru şantierul naval din Mangalia a înregistrat zero interes din partea potenţialilor investitori. Nu s-a prezentat nici Rheinmetall, companie despre care autorităţile române au susţinut în mod repetat că va construi la şantier patru nave finanţate prin programul SAFE.
Sâmbătă 27 iunie, la ora 13.00, era termenul limită de înscriere pentru investitorii care ar fi dorit să participe la vânzarea fostului şantier naval Damen Mangalia, aflat în faliment. Termenul a sosit şi a trecut fără ca pe adresa lichidatorului CITR să vină vreo ofertă, au confirmat pentru News.ro persoane familiarizate cu datele tranzacţiei.
O posibilă explicaţie a lipsei de interes: creditorii majoritari, controlaţi de grupul Damen, au decis în urmă cu o lună ca vânzarea să se facă plecând de la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro. Mai mult, ar urma să fie cel puţin şase licitaţii, fiecare în aceleaşi condiţii cu cea actuală.
Reacţia lichidatorului
"Operaţiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preţ de pornire şi eu la preţul ăla fac licitaţia", a explicat la începutul săptămânii situaţia, pentru News.ro, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, firma care administrează şantierul. Pe lângă bani, un alt impediment este legat de o condiţie obligatorie.
"El (şantierul, n.r.) se transferă liber de orice sarcini şi cine-l preia face ce vrea cu el, cu menţiunea că trebuie să aibă o înţelegere cu statul român pentru că statul român deţine terenul de dedesubt", a mai spus Cîrlănaru.
În plus, cel care doreşte să participe la licitaţie trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respectiv 18 milioane de euro.
Pe 26 mai, la scurt timp după declararea falimentului, Adunarea Creditorilor a aprobat noua strategie de vânzare a şantierului naval din Mangalia: vor fi cel puţin şase licitaţii, fiecare la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.
Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.