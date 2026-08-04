Un nou segment din Autostrada A1 se apropie de inaugurare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 95%

Lucrările la secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul prevăzut în contract, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
Potrivit acestuia, pe ultimii metri ai tronsonului se așterne stratul final de asfalt, în timp ce antreprenorul austriac PORR continuă lucrările cu aproximativ 350 de muncitori și 156 de utilaje mobilizate pe șantier.
În această etapă sunt realizate amenajări la taluzuri, șanțuri și rigole, sunt montate gabioane, parapete metalice, panouri fonoabsorbante și antiorbire, precum și elementele de semnalizare rutieră și gardurile de protecție.
Pe traseul celor 9,86 kilometri se află 12 poduri și pasaje, unde continuă lucrările de montare a plaselor de protecție, executarea rosturilor de dilatație, aplicarea protecției anticorozive și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.
La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, sunt în curs de instalare echipamentele mecanice, electrice și sistemele inteligente de management al traficului. Totodată, în clădirile tehnice care vor deservi tunelul sunt montate echipamentele necesare și se desfășoară teste pentru instalațiile de stingere a incendiilor. În următoarele două luni vor fi efectuate și verificări privind comportamentul la foc și fum al sistemelor instalate.
Cristian Pistol estimează că, dacă ritmul actual va fi menținut, circulația pe această secțiune va putea fi deschisă în cursul acestui an, cu câteva luni înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027. După inaugurarea tronsonului, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.
Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.