Trump și Macron, discuții cruciale la G7. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă

Publicat 16 iun. 2026, 09:01 Sursă realitatea.net

Donald Trump și Emmanuel Macron au discutat despre principalele probleme internaționale ale momentului, la summitul G7, desfășurat în Franța. Discuțiile dintre cei doi șefi de stat s-au concentrat pe acordul dintre Statele Unite și Iran, războiul din Ucraina, dar și taxele vamale. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7.

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