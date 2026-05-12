Sumă uriașă pentru Sorana Cîrstea! Cât a câștigat după calificarea spectaculoasă în semifinale la Roma
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea continuă parcursul de excepție la turneul WTA de la Roma și și-a asigurat o recompensă financiară importantă, după calificarea în semifinalele competiției.
Românca a trecut în sferturi de letona Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6, într-un meci în care a controlat clar primul set și a revenit spectaculos în al doilea, după un final tensionat decis în tie-break.
Pentru această performanță, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de aproximativ 289.115 euro, la care se adaugă 390 de puncte WTA, un câștig important în clasamentul mondial.
Parcursul româncei la Roma a fost unul impresionant. În primul tur a învins-o categoric pe Tatjana Maria, 6-2, 6-0, apoi a produs una dintre marile surprize ale turneului, eliminând liderul mondial Aryna Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5.
În optimi, Sorana a continuat seria rezultatelor excelente, trecând de cehoaica Linda Nosková, scor 6-2, 6-4, într-un meci controlat aproape integral de sportiva din România.
Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Coco Gauff și Mirra Andreeva.
