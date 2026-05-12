Ministerul Sănătății confirmă nereguli în cazul bebelușului de la Polizu. Medicul curant, sancționat

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) București au finalizat verificările la Maternitatea Polizu, în cazul nou‑născutului prematur decedat. Deși nu au fost identificate probleme privind igiena sau procedurile de dezinfecție, autoritățile au constatat că nu a fost efectuat screeningul la internare pentru mamă și copil, fapt pentru care medicul curant a fost amendat. Surse medicale indică faptul că bebelușul s‑a născut la 24 de săptămâni, cu malformații severe, și a supraviețuit 45 de zile.

Inspectorii sanitari ai DSP București au analizat foile de observație clinică ale nou‑născutului , documentele privind curățenia și dezinfecția, produsele biocide folosite, fișa de declarare a infecțiilor nosocomiale și protocolul de screening al pacientului au transmis, marți dimineață, reprezentanții Ministerului Sănătății într-un comunicat .

Potrivit raportului, nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește condițiile igienico‑sanitare, utilizarea biocidelor, planul de autocontrol sau declararea infecțiilor asociate asistenței medicale.

În schimb, verificarea foii de observație mamă–nou‑născut a arătat că screeningul la internare nu a fost efectuat, deși este obligatoriu conform protocolului în vigoare.

Pentru această abatere, medicul curant a primit o sancțiune contravențională de 2.000 de lei, în baza HG 857/2011.

Sesizare către Colegiul Medicilor

Inspectorii DSP au transmis cazul către Colegiul Medicilor din România, pentru a analiza posibile aspecte de malpraxis.

Surse medicale citate de Realitatea PLUS au declarat că bebelușul s‑a născut la 24 de săptămâni, cu o malformație gravă la nivelul organelor interne. Echipa medicală ar fi reușit să îl mențină în viață timp de 45 de zile, însă, potrivit acelorași surse, organele ar fi cedat, iar evoluția nu mai putea fi influențată medical.

Părinții ar fi refuzat necropsia în spital și ar fi solicitat examinarea la INML.

Ce spune conducerea spitalului

"Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, cu privire la cazul prematurului de 24 săptămâni, pentru care s-au utilizat toate resursele umane și materiale pe parcursul internării, va informăm ca INSMC “Alessandrescu-Rusescu” a efectuat ancheta interna a cazului conform procedurilor.

Totodată, precizăm că Institutul colaborează cu organele abilitate și pune la dispoziția acestora toate informațiile și documentele deținute, în vederea desfășurării investigațiilor în condiții de legalitate și transparență. Având în vedere faptul că acestea sunt în desfășurare, iar procedurile specifice impun respectarea confidențialității, la acest moment nu pot fi oferite informații suplimentare.

INSMC își reafirmă angajamentul pentru respectarea legii și va comunica toate informațiile care pot fi făcute publice, în conformitate cu dispozițiile legale", au transmis reprezentanii unității medicale.