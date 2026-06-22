Actualitate· 1 min citire

Subiecte la Evaluarea Națională 2026: elevii ar fi avut texte literare și cerință de rezumat la română

Evaluare Națională

Evaluare Națională

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:05

La proba scrisă de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută astăzi, 22 iunie, în mediul online au apărut rapid informații și imagini neoficiale cu presupusa broșură de subiecte.

Potrivit datelor vehiculate în spațiul public, fără confirmare oficială din partea autorităților, elevii ar fi primit la Subiectul I două texte la prima vedere, intitulate „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru.

În aceeași variantă neoficială, la Subiectul al II-lea li s-ar fi cerut candidaților redactarea unui rezumat al unuia dintre cele două texte-suport. O astfel de cerință ar reprezenta o schimbare față de structura obișnuită din anii anteriori, când acest punct presupunea, de regulă, realizarea unei compuneri sau a unui text argumentativ pe baza unuia dintre fragmentele date.

Informațiile apărute nu sunt confirmate oficial și trebuie privite cu rezervă până la publicarea subiectelor și a baremului de corectare de către instituțiile responsabile.

Potrivit metodologiei de examen, proba de limba și literatura română este structurată în mod standard pe două mari subiecte: Subiectul I, cu mai multe cerințe de înțelegere a textului și analiză gramaticală, și Subiectul al II-lea, care vizează redactarea unui text mai amplu, în funcție de cerința formulată.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

evaluarea nationalasubiecte

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe