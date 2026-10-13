Înființarea unui serviciu Salvamont în Buzău este reanalizată. Autoritățile iau în calcul costurile, pregătirea salvatorilor și colaborarea cu Brașov.
Serviciu Salvamont în județul Buzău: autoritățile reanalizează planul de înființare
Înființarea unui serviciu Salvamont în județul Buzău este din nou în atenția autorităților județene. Consiliul Județean analizează variantele prin care ar putea fi organizate intervențiile de căutare și salvare în zona montană, fiind luată în calcul atât înființarea unei structuri proprii, cât și colaborarea cu județul Brașov.
Costurile și pregătirea salvatorilor, principalele provocări
Realizarea unui serviciu Salvamont în Buzău presupune investiții importante în echipamente și logistică, dar și pregătirea personalului specializat. Formarea salvatorilor montani necesită aproximativ doi ani de instruire și pregătire specifică, ceea ce reprezintă una dintre dificultățile luate în calcul de autorități.
În acest context, oficialii analizează dacă organizarea unui serviciu independent ar fi cea mai eficientă soluție sau dacă un parteneriat cu județul Brașov ar permite intervenții mai bine coordonate în Munții Buzăului.
Proiectul Salvamont Buzău, început în 2022
Primele demersuri pentru înființarea unui serviciu Salvamont la nivelul județului Buzău au început în anul 2022. Planul prevedea amenajarea unei baze pentru salvatorii montani în orașul Pătârlagele, precum și încadrarea unei echipe formate din 18 angajați.
Proiectul nu a avansat conform planurilor inițiale, procedurile fiind blocate, iar înființarea structurii rămânând în așteptare. În prezent, autoritățile reevaluează opțiunile disponibile pentru organizarea intervențiilor în zonele montane ale județului.
Cine intervine în prezent în Munții Buzăului?
Până la înființarea unui serviciu Salvamont propriu, misiunile de căutare și salvare a persoanelor rătăcite sau accidentate în zonele montane din județul Buzău sunt asigurate de jandarmii montani și de echipajele de pompieri.
O eventuală colaborare cu județul Brașov ar putea reprezenta una dintre soluțiile analizate pentru gestionarea acestor intervenții. Deocamdată, organizarea unui serviciu Salvamont în Buzău rămâne un proiect a cărui oportunitate și modalitate de implementare sunt reevaluate de autorități.