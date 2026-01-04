Secretul lui Chef Florin Dumitrescu pentru a mânca picant, fără să aibă parte de arsuri și disconfort
Pentru mulți iubitori ai preparatelor condimentate, aroma intensă a mâncării picante este o plăcere, până în momentul în care senzația de arsură devine prea puternică. Chef Florin Dumitrescu vine însă cu un truc simplu, dar extrem de eficient, care poate transforma complet experiența culinară.
Celebrul chef explică faptul că modul în care mestecăm influențează direct intensitatea arsurii provocate de capsaicină, substanța responsabilă pentru iuțeală.
„Dacă mesteci iute pe dinți, gustul rămâne intens, dar senzația de arsură scade. Dacă mâncarea picantă ajunge direct pe limbă, pare că arde totul instant”, spune Florin Dumitrescu.
Practic, mestecatul pe dinți limitează contactul capsaicinei cu receptorii de durere de pe limbă, ceea ce face ca iuțeala să fie mult mai ușor de tolerat.
De ce funcționează acest truc – explicația științifică
Capsaicina activează aceiași receptori care reacționează la temperaturi ridicate, motiv pentru care mâncarea picantă „arde”. Dinții nu au astfel de receptori, așa că mestecatul în zona lor reduce instant senzația neplăcută.
În plus, saliva are un rol esențial: mestecatul lent și prelungit ajută la diluarea capsaicinei, diminuând treptat intensitatea arsurii și permițând savurarea aromelor.
Ce mai poți face ca să reduci iuțeala
Dacă preparatul este în continuare prea puternic, există câteva soluții rapide și eficiente:
Lapte sau iaurt – grăsimile din lactate neutralizează capsaicina.
Evită apa – nu ajută, ba chiar poate intensifica senzația.
Pâine sau orez – absorb substanțele picante și calmează limba.
