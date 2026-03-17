O nouă manifestație de susținere pentru Călin Georgescu astăzi, la Constanța, de la ora 11.00. Alexandra Păcuraru: "România va redeveni curând suverană"
O nouă manifestație de susținere pentru Călin Georgescu are loc astăzi, la ora 11! Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a anunțat că oamenii se vor aduna în număr și mai mare pe treptele catedralei din Constanța.
„Turul doi înainte, cu Georgescu președinte și George Simion, prim-ministru al României. Acesta a devenit noul nostru salut. Așa cum am promis, rămânem alături de Călin Georgescu până la capăt, până când adevărul va ieși la lumină, până când se va face, într-adevăr, dreptate.
Minciuna nu mai are putere. Și nici cei ce s-au bucurat că românii sunt dezbinați, nu mai au putere. De la o săptămână la alta, tot mai mulți români se solidarizează cu Călin Georgescu. Motiv pentru care, vă aștept în fața Sfintei Catedrale din Constanța să ne unim în rugăciune. Să ne rugăm pentru dreptate, pentru alegeri libere și pentru pace. Avem nevoie de pace mai mult ca oricând.
Turul doi înainte, cu Georgescu președinte și George Simion, prim-ministru. Pentru că AUR este singurul partid politic din România ce nu va negocia niciodată interesul național", a declarat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea.
