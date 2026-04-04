Ilie Bolojan, noi explicații despre criza carburanților
Premierul se ascunde în spatele războiului: „Statul nu beneficiază de pe urma creșterii prețurilor!”
Ilie Bolojan a venit cu un mesaj de ultimă oră despre criza carburanților și încearcă să explice scumpirile prin efectele războiului asupra economiilor din întreaga lume, nu doar asupra României.
Premierul susține că statul nu are de câștigat din majorarea prețurilor la pompă și spune că impactul asupra bugetului este, de fapt, mai mare decât eventualele încasări suplimentare. Șeful Executivului explică faptul că sumele încasate în plus la buget ar fi mai mici decât pierderile și presiunile generate de această criză asupra economiei.
Premierul a enumerat și măsurile pe care Guvernul le-a luat pentru reducerea prețurilor la pompă, însă criticii spun că acestea au venit mult prea târziu, comparativ cu alte state europene. Au existat inclusiv acuzații din zona politică potrivit cărora autoritățile ar fi amânat intenționat intervenția, tocmai pentru a încasa mai mult la buget din TVA. Ilie Bolojan respinge însă această variantă și spune că nu acesta a fost calculul făcut de Guvern.
Reamintim faptul că marți, pe 7 aprilie, intră în vigoare și reducerea accizei, măsură care ar urma să ducă la o scădere a prețului la pompă de doar 36 de bani la motorină. Rămâne de văzut dacă această ieftinire va fi suficientă pentru românii care resimt deja puternic valul de scumpiri.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News