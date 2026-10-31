Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat

Publicat 31 oct. 2026, 21:29 Sursă mediafax

Florin Manole a afirmat sâmbătă seara că nu a fost luată nicio decizie privind majorarea alocațiilor copiilor și a susținut că ajutoarele ar trebui direcționate către familiile aflate în dificultate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre copii alocație