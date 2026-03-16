Despăgubiri de zeci de mii de lei în Buzău, după pagubele provocate de urși și lupi

Direcţia Judeţeană de Mediu (DJM) Buzău a aprobat, în primele două luni ale acestui an, despăgubiri în valoare de peste 46.000 de lei, în urma atacurilor de urs şi lup care au produs pagube în gospodării de pe raza mai multor comune, transmite Agerpres.

Potrivit DJM, cele mai numeroase atacuri au fost înregistrate în comunele Cernăteşti şi Beceni.

„În luna ianuarie, DJM Buzău a participat la cinci comisii de evaluare şi constatare a pagubelor produse de animale sălbatice din specii strict protejate. Dintre acestea, o pagubă a fost produsă de lupi în teritoriul UAT Beceni şi patru pagube sunt produse de urşi în teritoriile UAT-urilor Cernăteşti şi Buda. În luna februarie 2026, DJM Buzău a participat la şapte comisii de evaluare şi constatare a pagubelor produse de animale sălbatice din specii strict protejate. Dintre acestea, cinci pagube sunt produse de lupi, în teritoriile UAT-urilor Săgeata, Beceni, Căneşti şi două pagube sunt produse de urşi în Cernăteşti”, a transmis DJM Buzău.

Ca urmare a pagubelor înregistrate, au fost aprobate despăgubiri în valoare de peste 46.000 lei.

„Valoarea totală a despăgubirilor aprobate prin deciziile emise de DJM Buzău, acordate persoanelor fizice pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, este de 46.421,7 lei, din care: 10.988,8 lei, este valoarea despăgubirilor din luna ianuarie 2026 şi 35.432,9 lei, este valoarea despăgubirilor din luna februarie 2026”, informează sursa citată.

Persoanele păgubite pot să depună în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei, la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba, cererea pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii, primarul având obligaţia de a o transmite, în ziua primirii, către gestionarul faunei cinegetice sau către administratorul ariei naturale protejate.

În baza proceselor-verbale şi a documentelor justificative administrate de comisie în scopul stabilirii răspunderii civile, DJM Buzău emite decizii de aprobare sau neaprobare a răspunderii civile şi de acordare sau de neacordare a despăgubirilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii pagubelor.