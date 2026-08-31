Djokovic, lacrimi pe teren după eliminarea de la US Open 2026. Mariano Navone a produs șocul de la New York

Publicat 31 aug. 2026, 08:22 Sursă Realitatea.net

Novak Djokovic a părăsit US Open 2026 încă din primul tur, după una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri ale carierei sale. Sârbul a fost învins de argentinianul Mariano Navone, pe arena Arthur Ashe, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, după un meci maraton de peste patru ore și jumătate.

Distribuie articolul