Compania de Apa S.A. Buzau anunta intreruperea serviciului de alimentare cu apa potabila in municipiul Ramnicu Sarat, in data de 12.12.2022, in intervalul 10:00-14:00, pentru efectuarea unor lucrari de reparatie la reteaua de alimentare cu apa potabila.

Zone afectate din municipiul Ramnicu Sarat sunt: Str.Focsani, Alexandru Ioan Cuza, Dorobanti, Jideni, Jitia, Bisoca, Unirii, Pictor Grigorescu, 22 Decembrie, Oratia, Crisan, 8 Martie, 9 Mai, Perisori, Fdt.Perisori, Fdt.Podgoriei, Matei Basarab, Maior Nedelcu, Cotatcu, Cpt. Zaganescu, Oborului, Poiana Marului, Ramnei, Eroilor, Dudului, Crizantemelor, Privighetorilor, Ghiocelului, Zambilelor, Cpt.Rosca Nicolae. In total vor fi afectati 818 abonati.

Rugam consumatorii sa isi faca rezerve de apa care sa le acopere necesarul pe perioada anuntata. Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort si va asiguram ca echipele de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor si reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Va multumim pentru intelegere!” este mesajul transmis de Compania de Apa S.A. Buzau.

Sursa: Realitatea de Buzau