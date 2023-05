Guvernul trebuie să găsească soluții pentru a crește salariile profesorilor cu 25%, susține Rareș Bogdan. Europarlamentarul a declarat în direct la Realitatea Plus că salariul unui profesor debutant ar trebui să fie 5.000 de lei. Rareș Bogdan i-a criticat dur pe miniștrii PSD Marius Budăi – Muncă și Adrian Câciu – Finanțe.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat că Guvernul trebuie să rezolve soluționarea grevei prin creșterea de salarii pentru profesori cu 25 la sută, cât cer sindicatele.

Mai mult decât atât, el i-a criticat pe Marius Budăi și spune că cel mai probabil juca fotbal în timpul orelor și că din acest motiv nu-i respectă pe profesori. În plus, spune despre ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, că ar trebui să-și pună picioarele în apă rece și să găsească soluții pentru profesori.

„Faptul că Guvernul a venit cu acest sistem de compensare salarială de 1.000 de lei, plus acel voucher de 1.500 de lei pentru carieră didactică, cred că ar trebui reevaluat, să se caute resurse bugetare și să se ajungă la o sumă care să ducă la procentul, până la sfârșitul anului, pe care profesorii l-au solicitat, adică undeva la 25%. Asta ar însemna o dublare a compensării salariale.

Jumătate din ei sunt cu facultățile făcute la privat, unii dintre ei la 30 de ani. Jumătate din ei au avut cu școala o legătură doar când treceau pe lângă școală când mergeau să joace fotbal. Cred că și cazul domnului Budăi nu este departe de această chestiune.

Nu poate să existe 2.400 de lei – 2.600 de lei pentru un debutant. Fără 4.000 – 5.000 de lei un debutant nu putem să asigurăm profesori.

Domnul Câciu să facă bine să stea cu picioarele în gheață, în apă rece și să caute acești bani, pentru că se lăuda până mai ieri că are 9 miliarde de… Păi dacă are 9 miliarde să facă bine să găsească și să rezolve problema!”, a declarat Rareș Bogdan, în exclusivitate, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.