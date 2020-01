Corpul de Control al ministrului Educatiei a incheiat verificarile la Colegiul Hasdeu, acolo unde a descins luni pentru a cerceta cazul elevului care s-a ales cu media 2 la purtare dupa un conflict cu profesoara de desen.

Andrei Voicu, acum clasa a XII-a in Colegiul Hasdeu, a fost sanctionat de consiliul profesoral dupa ce si-a ironizat profesoara, facand trimitere la un videoclip etno in care aceasta aparea inainte de a deveni cadru didactic. Sanctiunea a venit, potrivit reprezentantilor liceului, si in baza altor acte de indisciplina ale elevului.

„Mama elevului a facut o sesizare catre mine, acum cateva saptamani si am transmis parintilor ca ma voi ocupa de acest aspect. Am trimis acolo o echipa de control din cadrul Ministerului Educatiei. In momentul in care esti profesor trebuie sa stii ca trebuie sa fii si un model pentru elevi. Prin urmare, in momentul in care ajungi profesor iti asumi si ceea ce ai facut inainte si ce vei realiza pe timpul cat esti cadru didactic”, a declarat ministru Educatiei, Monica Anisie pentru Digi24.

La randul ei, mama elevului marturiseste ca fiul ei este supus la presiuni din partea conducerii colegiului buzoian. „I-am aratat presiunea care se face asupra lui Andrei, cu fel de fel de actiuni, cu plangeri penale, cu oprirea scutirilor medicale. Din tot liceul numai el este monitorizat”, a spus Elena Voicu, mama elevului pentru aceeasi sursa.

De cealalta parte, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean spun ca membrii Corpului de Control al ministrului Educatiei ar fi constatat ca elevul buzoian are foarte multe absente.

Cazul elevului Voicu a ajuns in instanta, dupa ce acesta a contestat la Tribunalul Buzau hotararea Consiliului Profesoral din 2018 si hotararea consiliului de administratie din 2019 prin care i s-a scazut nota la purtare. Pe 10 iunie 2019, instanta a admis actiunea elevului si a anulat cele doua acte administrative. Reprezentantii Colegiului Hasdeu au facut recurs, iar o solutie in proces ar putea veni pe 4 februarie, de la Curtea de Apel Ploiesti.