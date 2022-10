În data de 25.10.2022, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Galați a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul în care este respectată legislația în vigoare, în domeniu, în incinta restaurantelor de tip fast-food, din Shopping City Buzău, la care au participat comisarii din cadrul Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor Galați si Buzău.

Astfel, au fost controlați 11 operatori economici. Pentru neregulile constatate, comisarii din cadrul Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor Buzău si Galați au aplicat următoarele sancțiuni:

– Oprirea definitivă, de la comercializare, pentru circa 350 kilograme de carne si alte alimente, in valoare de 11.721 lei.

– Oprirea temporară, de la prestarea serviciilor, pana la remediere, pentru un restaurant fast-food, pentru conditii tehnice nesigure.

– Oprire temporara, de la comercializare, pentru diverse materii prime neetichetate

– Amenzi contravenționale, în valoare totală de 120.000 de lei, in conditiile in care nu sunt definitivate toate documentele de control, existand invitatii inmanate, pentru restul operatorilor economici.

– Au fost dispuse masuri complementare de remediere a deficientelor constatate.

Printre neregulile constatate, în timpul controalelor, au fost:

– Materii prime cu data durabilitatii minimale/data limita de consum depasita.

– Depuneri masive de gheață, peste materii prime.

– Utilizarea de ustensile neprofesionale, in blocurile alimentare.

– Agregate frigorifice neigienizate, ruginite, cu chedere rupte și neigienizate.

– Lipsa etichetarii corespunzatoare a preparatelor si a materiilor prime.

– Lipsa traducerii, in limba romana, pentru diverse materii prime.

– Nerespectarea conditiilor tehnice. – Nerespectarea prevederilor privind modalitatea de indicare a alergenilor.

– Oua depozitate in frigider, fara a fi igienizate, in prealabil, putand a exista pericolul contaminarii intregului continut al agregatului frigorific, cat si agregatul in sine.

– Absenta spatiilor destinate decongelarii materiilor prime.

