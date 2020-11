”Spovedania” lui Cristian Rizea continuă la Realitatea Plus! Joi, în emisiunea ”Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, fostul deputat a vorbit despre rețeaua din jurul retrocedărilor, în timpul căror primari au avut loc cele mai mari furturi și cum s-a vândut pe bucăți Sectorul 6.

”În 2002, 2003, 2004 au inceput marile retrocedari cu primaria. Nu vorbim de ANRP, ala e un capitol distinct. Atunci baietii astia s-au imbogatit…nu ca s-au imbogatit, zeci de milioane de euro. Ma, zeci de milioane de euro pe nimic… Problema e ca eu am niste documente si acum o sa dezvalui ca DNA vrea acele document. Problema e ca Dobrescu a facut totul cu acte false ca, daca erau retrocedari pe bune…E ei ce faceau? Luau dreptul litigios, erau proprietari, erau familii de oameni in varsta, isi cereau drepturile la propritate de zeci de ani, majoritatea dintre ei au murit si n-au avut sanse in timpul vietii, au ramas la urmasi, ei le dadeau pe doi lei. Am dat exemplu cum a facut Dobrescu 18 milioane de euro, l-a luat cu 300.000 cand era Poteras primar la sectorul 6, el cu Ramona Manescu..si l-a luat cu 300.000 si a doua zi s-a rezolvat un dosar care nu era rezolvat de 15 ani. Iti dai seama e minune, ce magie! Si s-a dus si a luat 18 milioane ca avea si cumparatorul langa. Tot sa faci afaceri d-astea! Ei asta faceau, dar, cand au facut zeci de milioane, au luat cu acte false. Au umblat la arhiva, o cheie, cum spuneam eu, aveau oameni acolo la arhiva, luau actele si vedeau arborele genealogic, proprietarile, cum s-au transmis la mostenitori si faceau acte false, aveau notari pe mana cu ei. Eu am documentele, o sa le public ca sa vada romanii cum arata doua hotarari.

Doua decizii de Primar General, ale lui Traian Basescu, si ei au falsificat-o. Eu o am si pe aia in original si o am si pe aia falsificata in care au pus alta data, identic textul. Nu mai spus că procurile in baza carora ei dadeau in judecata … aveau o retea facuta cu notar, cu judecator…aveau totul pregatit, nu era nimic lasat la voia intamplarii, de la Arhiva, notar, judecator, pana la decizia finala..imediat se facea. Deci oamenii bagau procuri false, acte antedatate, tot felul, se erijau, puneau diverse sageti ca fiind mostenitorii celor care in mod real aveau drepturi”, a dezvaluit Rizea, la Realitatea Plus.