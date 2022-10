Un zâmbet cald și o bucurie infinită au avut de oferit jandarmii buzoieni, împreună cu Asociația ,,Îmbunătățirea Vieții” și Muzeul Județean Buzău, prietenilor speciali din fotolii rulante din județele Buzău si Galați.

Jandarmii montani din cadrul Postului Montan Nehoiu și din cadrul Detașamentului Mobil, oamenii de bine din Asociația ,, Îmbunătățirea Vieții” reprezentată de Paula-Dorina Ispas și Muzeul Județean Buzău, au colaborat în cadrul proiectului ,,Căi fără obstacole în natura”, aflat la a-2-a ediție, pentru a putea răspunde, din nou prezent la nevoile acestor oameni speciali.

Și-au dorit mult să revină în zona de munte a județului Buzău deoarece experiența de anul trecut le-a oferit atât de multă bucurie și adrenalină. A fost suficient un singur apel și rotițele s-au pus în mișcare. Totul a fost organizat cu atenție, iar de data aceasta, excursia inedită a avut și un caracter cultural și spiritual, Mănăstirea Ciolanu și Muzeul în aer liber ,,Tabăra Măgura“ fiind obiectivele vizate.

”Am amenajat un mic poligon de tir cu arcul, deoarece Cornel, un om plin de veselie și entuziasm, este un foarte bun trăgător și a dorit să-și învețe prietenii această deprindere. La fel ca și anul trecut, am adaptat echipamentele de salvare astfel încât acești oameni minunați să poată experimenta, în siguranță, senzația unei coborâri cu tiroliana. Cristina, care a lipsit anul trecut, a experimentat pentru prima data tiroliana și ne-a mărturisit plină de emoție că și-a văzut un vis împlinit, la care se alătură următoarea activitate pe listă, saltul cu parașuta. Cuvintele au fost de prisos, iar noi nu am putut decât să îi multumim Cristinei pentru lecția de putere și voință pe care ne-a oferit-o. La finalul activităților, obosiți, dar foarte fericiți, am organizat și un picninc, între prieteni, unde am împărtășit impresii și bucuria zilei ce tocmai a trecut.” au transmis jandarmii buzoieni.

A fost o zi plină de emoție, care ne-a demonstrat încă o dată faptul că fericirea este sănătatea sufletului!

Sursa: Realitatea de Buzau