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Sport· 1 min citire
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Champions League! Duel cu campioana Belarusului
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din primul tur preliminar al UEFA Champions League, după tragerea la sorți organizată de forul european. Campioana României va înfrunta formația ML Vitebsk, câștigătoarea titlului din Belarus.
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